QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes

La compagnie énergétique publique qatarie QatarEnergy a annoncé lundi avoir interrompu la production de gaz naturel liquéfié (GNL) à la suite d'attaques iraniennes contre les installations de deux de ses principaux sites de traitement de gaz.



"En raison des attaques militaires perpétrées contre les installations de QatarEnergy situées dans les zones industrielles de Ras Laffan et de Mesaieed, au Qatar, QatarEnergy a cessé la production de gaz naturel liquéfié (GNL) et de produits dérivés", a indiqué le géant des hydrocarbures dans un communiqué.



Deux drones iraniens ont visé une centrale électrique et un complexe terrestre de traitement du gaz, selon le ministère de la Défense.



Le prix du gaz européen, déjà en très forte progression lundi matin, se sont envolés de plus de 50% après l'annonce de la suspension la production de GNL.



Vers 12H55 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en hausse de plus de 48% à 47,320 euros le mégawattheure, après avoir atteint son plus haut niveau depuis février 2025, à 47,700 euros par mégawattheure (+52,38%). Il reste encore très loin des niveaux atteints en 2022 au début de la guerre en Ukraine, où il avait dépassé les 300 euros.



Téhéran mène pour la troisième journée consécutive des frappes contre des pays du Golfe abritant des bases américaines, en riposte à l'attaque lancée samedi par Israël et les Etats-Unis.



- Plus grand réservoir au monde -



D'après le ministère qatari de la Défense, un drone iranien a visé une installation énergétique à Ras Laffan, à 80 km au nord de la capitale sur la côte nord, principal site de production de gaz naturel liquéfié du pays.



Un autre drone a pris pour cible un réservoir d'eau d'une centrale électrique à Mesaieed, également une base clé pour la production de gaz naturel, à 40 km au sud de Doha.



Ces attaques n'ont pas fait de victimes, selon les autorités.



Le Qatar est l'un des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, aux côtés des Etats-Unis, de l'Australie et de la Russie.



Il partage avec l'Iran le plus grand réservoir de gaz naturel du monde.



QatarEnergy estime que la partie du réservoir appartenant à l'Etat du Golfe, le North Field, renferme environ 10% des réserves connues de gaz naturel de la planète.



Ces dernières années, le Qatar a conclu une série de contrats de fourniture de GNL à long terme avec le français Total, le britannique Shell, l'indien Petronet, le chinois Sinopec et l’italien Eni, entre autres.