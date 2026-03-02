Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du dimanche aux environs de 23 heures au marché Sam de Guédiawaye. Selon des témoignages recueillis , plusieurs cantines ont été consumées par les flammes, occasionnant d’importants dégâts matériels. Des commerçants, visiblement affectés, évoquent des pertes considérables.



Alertés à temps, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour circonscrire le sinistre. Toutefois, l’étroitesse des voies d’accès au marché a compliqué l’intervention et ralenti les opérations d’extinction.



À l’heure actuelle, l’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée. Une enquête devrait être ouverte afin d’élucider les circonstances du drame.





