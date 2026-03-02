Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations

Un fait divers glaçant a été mis au jour à Malika, où la police a démantelé un réseau présumé de trafic de stupéfiants impliquant neuf personnes. Parmi elles, un Sénégalais et huit ressortissants sierra-léonais ont été arrêtés puis déférés au parquet de Pikine/Guédiawaye pour détention, consommation et trafic de drogue.



Selon le quotidien Libération, l’opération s’est déroulée lors d’une descente de police dans un appartement servant de point de vente. Surpris par l’irruption des forces de l’ordre, l’un des suspects, Rouguiyatou C., née en Sierra Leone, aurait tenté une manœuvre aussi choquante qu’inédite : utiliser son bébé de deux mois pour dissimuler la drogue.



D’après les révélations de Libération, la mise en cause « avait tenté de cacher plusieurs comprimés psychotropes ainsi que trois petites enveloppes contenant du kush dans la couche hygiénique de son nourrisson ». Une tentative désespérée qui n’a pas échappé à la vigilance des policiers.



La perquisition minutieuse de l’appartement a permis de mettre au jour une importante quantité de substances illicites. Le journal précise que les agents ont saisi 108 pilules supposées être de l’ecstasy, 15 tablettes de comprimés non encore identifiés, destinées à la vente au détail et dissimulées dans divers recoins du logement. Chez le nommé Cheikhou C., six petites enveloppes de kush ont également été retrouvées.



Toujours selon Libération, le dispositif de trafic était bien rodé : du matériel de conditionnement, notamment une paire de ciseaux et plusieurs sachets en plastique, a été découvert dans la même chambre, confirmant l’existence d’une activité de revente structurée.



Placés en garde à vue puis présentés au parquet, les neuf suspects devront désormais répondre de faits lourds devant la justice.