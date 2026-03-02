Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar a procédé, ce samedi 28 février 2026, à l’interpellation d’un chauffeur pour mise en danger de la vie d’autrui.



L’intervention fait suite à la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur les images, le conducteur d’un véhicule de transport est aperçu quittant la chaussée en pleine circulation pour emprunter illégalement un trottoir, contournant ainsi un embouteillage. Le véhicule aurait circulé derrière un abribus occupé par des usagers, exposant ces derniers à un risque manifeste.



Les investigations techniques menées par les services de police ont permis d’identifier formellement le véhicule ainsi que son conducteur. Interpellé et confronté aux images, le mis en cause a reconnu les faits sans équivoque.



Il a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui et infractions graves au Code de la route. L’enquête suit son cours avant son défèrement devant le parquet compétent.

