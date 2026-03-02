Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles


Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles
Un braquage audacieux a semé la panique à Boucotte, localité de la commune de Djembéring, dans le département d’Oussouye. L’usine « La Casamançaise », spécialisée dans la distribution d’eau et de jus, a été prise pour cible dans la nuit de samedi à dimanche, aux environs de 3 heures du matin.
 
Selon le quotidien Libération, les assaillants ont fait irruption dans les lieux après avoir forcé l’entrée, armes à la main. Le vigile, surpris et menacé, a été rapidement neutralisé, permettant aux malfaiteurs de pénétrer à l’intérieur de l’usine sans résistance immédiate.
 
À l’intérieur, la scène a viré au cauchemar pour les employés présents. Pendant plus d’une heure, rapporte Libération, ils ont été contraints d’assister, impuissants, à la fouille méthodique de l’ensemble des installations. Les braqueurs ont exploré bureaux et ateliers, cherchant manifestement de l’argent ou des objets de valeur.
 
Mais contre toute attente, l’opération s’est soldée par un échec. Les malfaiteurs ont tenté en vain de fracturer le coffre-fort installé dans le bureau du PDG. Frustrés, ils se sont alors livrés à des actes de vandalisme, saccageant du matériel sur leur passage avant de quitter les lieux… les mains vides.
 
Alertées aux environs de 4 heures du matin, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues. La zone a été bouclée et des opérations de ratissage ont été menées dans les environs immédiats de l’usine. Une réaction prompte qui a porté ses fruits : six personnes suspectées d’avoir pris part à l’attaque ont été interpellées.
 
Toujours selon les sources de Libération, l’un des individus arrêtés présentait une blessure visible à l’arcade gauche, indice qui pourrait corroborer sa participation au braquage. Les six suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de la Cap-Skirring, où l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette tentative de hold-up qui a profondément choqué les populations de Boucotte et des environs.
Autres articles
Lundi 2 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations - 02/03/2026

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui - 02/03/2026

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres - 02/03/2026

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal - 02/03/2026

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie - 02/03/2026

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal - 02/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé - 01/03/2026

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2% - 01/03/2026

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran - 01/03/2026

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril - 01/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées - 01/03/2026

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour - 01/03/2026

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême - 01/03/2026

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien - 01/03/2026

Trump dit prévoir une opération de

Trump dit prévoir une opération de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran - 01/03/2026

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï - 01/03/2026

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran - 01/03/2026

Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité »

Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité » - 01/03/2026

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements - 01/03/2026

Ormuz:

Ormuz: "Eviter de transiter dans la région", préconise l'Organisation maritime internationale - 01/03/2026

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée - 01/03/2026

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor - 01/03/2026

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales…

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales… - 01/03/2026

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies - 01/03/2026

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA)

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA) - 01/03/2026

Ndogou sous haute tension : vers un divorce explosif entre Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ?

Ndogou sous haute tension : vers un divorce explosif entre Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ? - 01/03/2026

7ème édition du Ndogou Débat : Aïda Sopi Niang plaide pour un « compromis citoyen » face aux défis électoraux et sanitaires

7ème édition du Ndogou Débat : Aïda Sopi Niang plaide pour un « compromis citoyen » face aux défis électoraux et sanitaires - 01/03/2026

RSS Syndication