Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles

Un braquage audacieux a semé la panique à Boucotte, localité de la commune de Djembéring, dans le département d’Oussouye. L’usine « La Casamançaise », spécialisée dans la distribution d’eau et de jus, a été prise pour cible dans la nuit de samedi à dimanche, aux environs de 3 heures du matin.



Selon le quotidien Libération, les assaillants ont fait irruption dans les lieux après avoir forcé l’entrée, armes à la main. Le vigile, surpris et menacé, a été rapidement neutralisé, permettant aux malfaiteurs de pénétrer à l’intérieur de l’usine sans résistance immédiate.



À l’intérieur, la scène a viré au cauchemar pour les employés présents. Pendant plus d’une heure, rapporte Libération, ils ont été contraints d’assister, impuissants, à la fouille méthodique de l’ensemble des installations. Les braqueurs ont exploré bureaux et ateliers, cherchant manifestement de l’argent ou des objets de valeur.



Mais contre toute attente, l’opération s’est soldée par un échec. Les malfaiteurs ont tenté en vain de fracturer le coffre-fort installé dans le bureau du PDG. Frustrés, ils se sont alors livrés à des actes de vandalisme, saccageant du matériel sur leur passage avant de quitter les lieux… les mains vides.



Alertées aux environs de 4 heures du matin, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues. La zone a été bouclée et des opérations de ratissage ont été menées dans les environs immédiats de l’usine. Une réaction prompte qui a porté ses fruits : six personnes suspectées d’avoir pris part à l’attaque ont été interpellées.



Toujours selon les sources de Libération, l’un des individus arrêtés présentait une blessure visible à l’arcade gauche, indice qui pourrait corroborer sa participation au braquage. Les six suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de la Cap-Skirring , où l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette tentative de hold-up qui a profondément choqué les populations de Boucotte et des environs.