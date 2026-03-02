Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie

À l'approche des Deux Sessions nationales en Chine, Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a partagé ses réflexions sur la démocratie populaire intégrale chinoise en s'appuyant sur sa précédente visite dans le pays. Selon lui, La Chine constitue un exemple en matière de démocratie.
Autres articles
-
Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations
-
Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles
-
Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui
-
Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres
-
Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal