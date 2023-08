Putsch au Gabon: L’Union Africaine suspend immédiatement le pays de ses activités, organes et institutions (communiqué)

Après avoir condamné hier le putsch perpétré par le général Brice Oligui Nguema et ses hommes, l’Union Africaine passe à la vitesse supérieure sur les sanctions.







Dans un communiqué, le conseil de paix et de sécurité de l'UA a annoncé ce jeudi la suspension avec effet immédiat du Gabon en dénonçant cet acte des militaires qui ont renversé hier le Président Ali Bongo Ondimba.







L'union africaine condamne cette prise de pouvoir qu’elle juge anticonstitutionnelle par les militaires au Gabon et décide de « suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'UA, de ses organes et institutions », a annoncé l’institution continentale dans un communiqué.