Publication du RTEB du 2e trimestre 2025 : « 4474,1 milliards de francs CFA mobilisés en fin juin, une progression des recettes avec 2226,3 milliards de francs CFA sur un objectif annuel de 4 668,9 milliards »

Le ministère des Finances et du Budget a rendu public le Rapport Trimestriel d'Exécution Budgétaire (RTEB) du deuxième trimestre 2025. Ce document, qui s'inscrit dans une logique de transparence et de bonne gouvernance, présente une analyse de l'exécution du budget de l'État et un bilan de la situation économique nationale.



Le rapport souligne que le PIB réel a affiché une croissance de 12,1 % au premier trimestre 2025, principalement portée par l'exploitation des hydrocarbures.



Une nette progression des recettes



Au 30 juin 2025, le Sénégal a mobilisé 4 474,1 milliards de francs CFA, soit 43,1 % des prévisions de la Loi de Finances rectificative.



Les recettes du budget général se sont élevées à 2 226,3 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 47,7 %. Elles ont progressé de 175,3 milliards de francs CFA (+8,5 %) en glissement annuel, grâce au regain d'activité économique et aux efforts des services fiscaux.



Les impôts directs se distinguent avec un taux de réalisation de 60,3 % (913,9 milliards de FCFA), dont 392,3 milliards provenant de l'impôt sur les sociétés.

Les impôts indirects ont atteint 1 074,2 milliards de FCFA.



Les recettes non fiscales se sont chiffrées à 116,6 milliards de FCFA.



Exécution des dépenses et des ressources de trésorerie

À la fin du mois de juin, les dépenses du budget général ont été exécutées pour un montant de 2 814,6 milliards de francs CFA, soit 41,9 % des prévisions.



Les ressources de trésorerie ont, quant à elles, été mobilisées à hauteur de 2 247,8 milliards de francs CFA, couvrant 39,3 % des besoins de financement annuels. La majorité de ces fonds (74,6 %) provient des marchés bancaires et financiers.