Grève du Front syndical: Le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal s'aligne sur le mot d'ordre de grève

" En conséquence, le Synat-GTS invite l'ensemble des travailleurs des Grands Trains du Sénégal (GTS) à respecter le mot d'ordre de grève de 24 heures, prévu le vendredi 10 juillet 2026, conformément aux orientations de la CNTS", a-t-on précisé.

Ainsi, " le Bureau du Synat-GTS appelle l'ensemble du personnel à faire preuve de solidarité et de responsabilité afin d'assurer une mobilisation forte et unitaire", tout en déclarant en conclusion que " le Synat-GTS sait pouvoir compter sur l'engagement de tous pour la réussite de cette journée d'action syndicale".