Grève du Front syndical: Le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal s'aligne sur le mot d'ordre de grève


Grève du Front syndical: Le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal s'aligne sur le mot d'ordre de grève
Dans un communiqué rendu public, le syndicat national des travailleurs des Grands Trains du Sénégal(SNT-GTS), à l'issue de sa réunion tenue ce mardi 7 juillet 2026, a décidé, en sa qualité de structure affiliée à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), de s'aligner pleinement sur le mot d'ordre de grève décrété par la Centrale syndicale, à travers le Front syndical pour la défense du travail (FSDT), 
 
" En conséquence, le Synat-GTS invite l'ensemble des travailleurs des Grands Trains du Sénégal (GTS) à respecter le mot d'ordre de grève de 24 heures, prévu le vendredi 10 juillet 2026, conformément aux orientations de la CNTS", a-t-on précisé.
 
Ainsi, " le Bureau du Synat-GTS appelle l'ensemble du personnel à faire preuve de solidarité et de responsabilité afin d'assurer une mobilisation forte et unitaire", tout en déclarant en conclusion que " le Synat-GTS sait pouvoir compter sur l'engagement de tous pour la réussite de cette journée d'action syndicale".
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Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



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