Le Parti communiste chinois (PCC) a célébré ses 105 ans le 1er juillet 2026. La gouvernance interne du parti a été le socle sur lequel tout a été bâti. Le PCC s'est doté d'une ossature institutionnelle solide qui a tracé une feuille de route pour le renouveau de la nation chinoise. Grâce à un leadership de qualité centré sur le bien-être du peuple, la Chine a planifié son développement en s'appuyant sur ses propres réalités. Cette gouvernance exemplaire sous la direction du PCC a permis à la Chine de vaincre la pauvreté absolue, d'investir conséquemment dans les secteurs vitaux pour s'ériger au rang de deuxième puissance économique du monde. À l'occasion du 105e anniversaire du PCC, la Chine offre au reste du monde une expérience inédite et une source d'inspiration en matière de gouvernance.