Au nom de la liberté de culte, les rastas du Kenya espèrent bientôt pouvoir fumer légalement du cannabis

Répandus désormais à travers le monde, ses adeptes se disent mystiques, panafricanistes, anticolonialistes et végétariens.

Généralement coiffés de dreadlocks, ils revendiquent la pratique de la méditation via la consommation de marijuana.







Dreadlocks et liberté de culte

En 2019, en estimant que l’expulsion d’une élève de son école en raison de ses dreadlocks violait la liberté de culte, la justice kényane avait de facto reconnu le rastafarisme comme une religion. Malgré cette victoire judiciaire, les rastas kényans se disent toujours stigmatisés, que ce soit pour leurs dreadlocks ou leur consommation d’herbe.

Les gens “regardent vos cheveux, vous appellent rastaman (...), disent que vous fumez de la ganja et vous associent à beaucoup de choses mauvaises”, explique Moses Mudachi Isavwa, 50 ans, qui, comme ses coreligionnaires, s’est choisi un nouveau nom.







Il s’est rebaptisé Ras Masinde - “Ras” signifie roi en amharique, langue de l’empire éthiopien, et “Masinde” est le prénom d’un militant kényan anticolonial puis prodémocratie - et se dit fier de porter les dreadlocks, comme avant lui les combattants de l’insurrection Mau Mau brutalement réprimée dans les années 1950 par le système colonial britannique au Kenya.



Il se veut lui aussi un “combattant de la liberté”, disant se battre pour les “persécutés qui pourrissent maintenant au cachot (...) simplement parce qu’ils ont été attrapés avec peut-être un joint de ganja”.



“Fumer de l’herbe (...) fait partie de notre culture. Nous devons donc la défendre”, explique Mwendwa Wambua, alias Ras Prophet, 55 ans, porte-parole de la Société rastafari du Kenya (RSK), qui a lancé la présente action en justice et se trouve aussi être le père de la plaignante victorieuse en 2019.



Les policiers “viennent chez vous et fouillent. Ils ne veulent même pas que vous ayez deux joints à fumer” et “peuvent vous emmener en prison”, assure celui qui se dit “prophète” et dont les longues dreadlocks sont enveloppées dans un bonnet.



Optimisme sur la décision de justice

“Chaque fois que je marche dans la rue”, un policier me dit “hé, rastaman, arrête-toi”, et “ouvre mon sac pour vérifier” qu’il ne contient pas de cannabis, renchérit Ras Masinde.



Selon la loi kényane, la possession de cannabis pour consommation personnelle est passible de jusqu’à 10 ans de prison et d’une forte amende.



Si le nombre de rastas au Kenya est difficile à estimer, Ras Prophet assure que le mouvement attire de plus en plus, surtout des jeunes.



Une dizaine de jours avant la décision de la justice kényane, le “prophète” et une poignée de rastas se sont rassemblés pour prier, chanter et fumer à l’occasion du “sabbat” (samedi), jour de culte et de repos.



Leur modeste lieu de rassemblement à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya au centre de Nairobi, héberge également la fondation Haïlé Sélassié, créée par des rastas pour éloigner les jeunes de la criminalité en les formant notamment au tissage et à la fabrication de bijoux ou de percussions et en leur enseignant leur mode de vie.

