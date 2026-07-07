Dossier Khadim Ba : L’ASCODEM dénonce une détention arbitraire et interpelle le chef de l’État

L’Association sénégalaise des concessionnaires et distributeurs de matériels (ASCODEM) a animé un point de presse ce mardi à Dakar, à l’occasion duquel elle a rendu public un communiqué tirant la sonnette d’alarme sur la situation économique des entreprises et annonçant le lancement d’une vaste mobilisation nationale des acteurs économiques. Selon l’association, le règlement des créances dues par l’État constitue un levier essentiel pour soutenir les entreprises, préserver les emplois, restaurer la confiance des investisseurs et renforcer la crédibilité de l’État. Face aux difficultés qu’elle décrit, l’ASCODEM annonce vouloir fédérer les organisations professionnelles, les commerçants, les chambres consulaires, les fédérations et les représentants du secteur privé autour d’une plateforme commune de propositions, dans un esprit de dialogue républicain. Elle n’exclut pas l’organisation d’actions citoyennes, pacifiques et conformes à la loi, pour sensibiliser les autorités sur l’urgence de la situation.



L’association adresse plusieurs demandes prioritaires au gouvernement : le paiement progressif de la dette intérieure, l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, et l’amélioration du climat des affaires afin d’encourager l’investissement privé et la création d’emplois. Des réformes qu’elle juge indispensables pour renforcer la compétitivité de l’économie sénégalaise. L’ASCODEM plaide par ailleurs pour une réforme du Code des douanes, estimant nécessaire un meilleur équilibre entre les missions de contrôle de l’administration et la protection des droits des opérateurs économiques. Elle appelle à davantage de transparence, de prévisibilité et de proportionnalité des sanctions, dans le respect des standards internationaux.



Le communiqué évoque avec insistance le dossier de Khadim Ba. Lors de ce point de presse, l’ASCODEM est allée plus loin, interpellant directement le chef de l’État sur cette affaire qu’elle qualifie d’emprisonnement arbitraire, et exigeant la libération de l’opérateur économique. L’association rappelle que Khadim Ba figure parmi les milliers d’opérateurs économiques qui soutiennent le pays, et présente son dossier comme dépassant le seul cas individuel, soulevant selon elle des questions de sécurité juridique, de droits de la défense et de confiance des investisseurs. Tout en réaffirmant son respect de l’indépendance de la justice, l’ASCODEM demande que toutes les garanties d’un procès équitable soient respectées, et interpelle le ministre des Finances et du Budget ainsi que la Direction générale des Douanes pour qu’ils tiennent compte des conséquences économiques et sociales de cette affaire.



L’association appelle enfin à la mise en place d’un « pacte national de confiance » entre l’État et les acteurs économiques, fondé sur le respect des engagements, la sécurité juridique, la relance de l’investissement, la création d’emplois et le développement durable. Elle réaffirme son engagement à défendre les intérêts des entreprises sénégalaises par des moyens exclusivement républicains et pacifiques.