Dossier Khadim Ba : L’ASCODEM dénonce une détention arbitraire et interpelle le chef de l’État


Dossier Khadim Ba : L’ASCODEM dénonce une détention arbitraire et interpelle le chef de l’État
L’Association sénégalaise des concessionnaires et distributeurs de matériels (ASCODEM) a animé un point de presse ce mardi à Dakar, à l’occasion duquel elle a rendu public un communiqué tirant la sonnette d’alarme sur la situation économique des entreprises et annonçant le lancement d’une vaste mobilisation nationale des acteurs économiques. Selon l’association, le règlement des créances dues par l’État constitue un levier essentiel pour soutenir les entreprises, préserver les emplois, restaurer la confiance des investisseurs et renforcer la crédibilité de l’État. Face aux difficultés qu’elle décrit, l’ASCODEM annonce vouloir fédérer les organisations professionnelles, les commerçants, les chambres consulaires, les fédérations et les représentants du secteur privé autour d’une plateforme commune de propositions, dans un esprit de dialogue républicain. Elle n’exclut pas l’organisation d’actions citoyennes, pacifiques et conformes à la loi, pour sensibiliser les autorités sur l’urgence de la situation.
 
L’association adresse plusieurs demandes prioritaires au gouvernement : le paiement progressif de la dette intérieure, l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, et l’amélioration du climat des affaires afin d’encourager l’investissement privé et la création d’emplois. Des réformes qu’elle juge indispensables pour renforcer la compétitivité de l’économie sénégalaise. L’ASCODEM plaide par ailleurs pour une réforme du Code des douanes, estimant nécessaire un meilleur équilibre entre les missions de contrôle de l’administration et la protection des droits des opérateurs économiques. Elle appelle à davantage de transparence, de prévisibilité et de proportionnalité des sanctions, dans le respect des standards internationaux.
 
Le communiqué évoque avec insistance le dossier de Khadim Ba. Lors de ce point de presse, l’ASCODEM est allée plus loin, interpellant directement le chef de l’État sur cette affaire qu’elle qualifie d’emprisonnement arbitraire, et exigeant la libération de l’opérateur économique. L’association rappelle que Khadim Ba figure parmi les milliers d’opérateurs économiques qui soutiennent le pays, et présente son dossier comme dépassant le seul cas individuel, soulevant selon elle des questions de sécurité juridique, de droits de la défense et de confiance des investisseurs. Tout en réaffirmant son respect de l’indépendance de la justice, l’ASCODEM demande que toutes les garanties d’un procès équitable soient respectées, et interpelle le ministre des Finances et du Budget ainsi que la Direction générale des Douanes pour qu’ils tiennent compte des conséquences économiques et sociales de cette affaire.
 
L’association appelle enfin à la mise en place d’un « pacte national de confiance » entre l’État et les acteurs économiques, fondé sur le respect des engagements, la sécurité juridique, la relance de l’investissement, la création d’emplois et le développement durable. Elle réaffirme son engagement à défendre les intérêts des entreprises sénégalaises par des moyens exclusivement républicains et pacifiques.
Autres articles
Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Grève du Front syndical: Le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal s'aligne sur le mot d'ordre de grève

Grève du Front syndical: Le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal s'aligne sur le mot d'ordre de grève - 07/07/2026

Par manque de moyens financiers, des maires de l' opposition ne seraient-ils pas contraints de se ranger derrière le Président Diomaye Faye ?

Par manque de moyens financiers, des maires de l' opposition ne seraient-ils pas contraints de se ranger derrière le Président Diomaye Faye ? - 07/07/2026

Ces faux débats qui éclipsent les véritables préoccupations des Sénégalais Par Ousmane Gandhy Ba

Ces faux débats qui éclipsent les véritables préoccupations des Sénégalais Par Ousmane Gandhy Ba - 07/07/2026

Femmes et industrie verte : Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) ausculte les angles morts de sa transformation agroalimentaire

Femmes et industrie verte : Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) ausculte les angles morts de sa transformation agroalimentaire - 07/07/2026

Sandiara / Après la marche contre les usines : Aliou Gning brise le silence et lâche une bombe : « Le Président de la République est déjà saisi du dossier »

Sandiara / Après la marche contre les usines : Aliou Gning brise le silence et lâche une bombe : « Le Président de la République est déjà saisi du dossier » - 07/07/2026

Sommet de l’Otan: les Européens doivent “parler d’une seule voix” et espèrent éviter la colère de Trump

Sommet de l’Otan: les Européens doivent “parler d’une seule voix” et espèrent éviter la colère de Trump - 07/07/2026

Injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs contre le PCA de l’ISRA : un couple placé sous mandat de dépôt

Injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs contre le PCA de l’ISRA : un couple placé sous mandat de dépôt - 07/07/2026

L’attractivité du Sénégal ne se construira pas sur l’affaiblissement du droit du travail

L’attractivité du Sénégal ne se construira pas sur l’affaiblissement du droit du travail - 07/07/2026

Crack de cocaïne, convoyeurs et fournisseur nigérian : le réseau de Khadidjatou Ndir cerné entre Rufisque et les Parcelles Assainies

Crack de cocaïne, convoyeurs et fournisseur nigérian : le réseau de Khadidjatou Ndir cerné entre Rufisque et les Parcelles Assainies - 07/07/2026

Le plus grand danger pour la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) n’est pas une enquête. Le véritable danger, c’est le doute, l’opacité et le silence.

Le plus grand danger pour la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) n’est pas une enquête. Le véritable danger, c’est le doute, l’opacité et le silence. - 07/07/2026

Finances publiques : les recettes fiscales bondissent à 757,8 milliards de francs CFA

Finances publiques : les recettes fiscales bondissent à 757,8 milliards de francs CFA - 07/07/2026

Moustapha Tall face à la Société générale : le contentieux bancaire repart en appel

Moustapha Tall face à la Société générale : le contentieux bancaire repart en appel - 07/07/2026

Badou Ndao, ancien douanier charge Cheikh Diba : « Si le dossier Khadim Ba a traîné, c’est de la responsabilité du ministre »

Badou Ndao, ancien douanier charge Cheikh Diba : « Si le dossier Khadim Ba a traîné, c’est de la responsabilité du ministre » - 07/07/2026

La Tanzanie entre appels à manifester contre les violences politiques et peur de la répression

La Tanzanie entre appels à manifester contre les violences politiques et peur de la répression - 07/07/2026

Mbour : abandonnée par son ex-concubin, S. Sané réclame justice pour près de 10 millions FCFA

Mbour : abandonnée par son ex-concubin, S. Sané réclame justice pour près de 10 millions FCFA - 07/07/2026

Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme

Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme - 07/07/2026

Terrains vendus sur WhatsApp : le courtier non-voyant condamné pour complicité d’escroquerie

Terrains vendus sur WhatsApp : le courtier non-voyant condamné pour complicité d’escroquerie - 07/07/2026

Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie

Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie - 07/07/2026

“Notre système fonctionnent ainsi”: la FIFA et Infantino réagissent à la polémique Balogun

“Notre système fonctionnent ainsi”: la FIFA et Infantino réagissent à la polémique Balogun - 07/07/2026

Iran: une marée humaine dans la ville sainte de Qom au quatrième jour des obsèques d'Ali Khamenei

Iran: une marée humaine dans la ville sainte de Qom au quatrième jour des obsèques d'Ali Khamenei - 07/07/2026

Neuf policiers tués par des hommes armés près d’un projet de barrage au Pakistan

Neuf policiers tués par des hommes armés près d’un projet de barrage au Pakistan - 07/07/2026

​L'argent, le grand silence de nos couples (Paul Sédar Ndiaye)

​L'argent, le grand silence de nos couples (Paul Sédar Ndiaye) - 07/07/2026

333 saints, une ville, un mystère : plongée au cœur de la cité interdite

333 saints, une ville, un mystère : plongée au cœur de la cité interdite - 07/07/2026

Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts

Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts - 07/07/2026

Grande recomposition politique : Cheikh Issa Sall fait un pas vers Diomaye et réclame une place parmi les fondateurs du futur grand parti présidentiel...

Grande recomposition politique : Cheikh Issa Sall fait un pas vers Diomaye et réclame une place parmi les fondateurs du futur grand parti présidentiel... - 07/07/2026

Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines

Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines - 06/07/2026

Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés »

Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés » - 06/07/2026

Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye

Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye - 06/07/2026

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454 - 06/07/2026

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X - 06/07/2026

RSS Syndication