Protection sociale : Les Collectivités locales s'engagent fortement et le HCDS invite la DGSPN à contribuer davantage au plan d’action prioritaire.

Abdou Khadre Ndiaye, SG de l'UAEL venu participer à l’atelier sur la revue annuelle de la protection sociale de l’édition 2021, organisé par la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), a annoncé l’engagement des collectivités territoriales à accompagner ces différentes politiques et à contribuer efficacement à l’élaboration et la mise en œuvre des différentes réformes qui les interpellent directement.







« Il s’agit pour notre pays de construire un système national de protection sociale, inclusive, solidement ancrée dans les lois et les cultures nationales… Il s'agit de construire des collectivités locales viables, compétitives et porteuses de développement durable. Ces finalités ne pourront être atteintes sans une prise en charge équitable des besoins essentiels. Je réitère ici l’engagement des élus locaux à accompagner ces différentes politiques et à contribuer efficacement à l’élaboration et la mise en œuvre des différentes réformes qui les interpellent directement. »







La présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, s’est d’abord réjoui de la prouesse réalisée par le Sénégal. « Notre pays est cité en modèle en terme d’implication de toutes les différentes parties prenantes dans le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de protection sociale. Ainsi, elle invite la DGPSN à œuvrer davantage dans la mise en œuvre du plan d’action prioritaire ajusté et accéléré