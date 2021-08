Protection sociale / Aminata Sow, déléguée générale de la DGPSN : « La protection sociale est devenue l’instrument le plus efficace pour combattre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale »

La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a organisé un atelier portant revue annuelle de la protection sociale de l’édition 2021.



« Il est important que les acteurs se mobilisent pour la mise en place des réformes visant l’extension de la protection sociale à l’ensemble de la population et surtout aux travailleurs de l’économie informelle », explique Aminata Sow, déléguée générale de la DGPSN.



Selon elle, « la sécurité sociale a connu un relèvement du niveau des pensions faibles, l’élaboration d’un code unique de la sécurité sociale prenant en compte les travailleurs indépendants. La CMU, la carte d’égalité des chances ont continué à fonctionner malgré la pandémie comme des stabilisateurs sociaux renforçant la résilience des populations pauvres vulnérables », fait-elle savoir.



Toutefois, la déléguée générale de la DGPSN souligne que « cette rencontre au de-là de consolider le dialogue multi-acteurs entre les différentes parties, permet de mesurer les avancées dans le secteur, d’apprécier la contribution à la prise en charge des objectifs de la politique économique et sociale... »



« La protection sociale est devenue l’instrument le plus efficace pour combattre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale. Le secteur a élaboré la stratégie nationale de protection sociale 2016-2035. L’objectif de cette rencontre est de valider le rapport de performance du secteur de la protection sociale pour l’année 2020. Le registre national unique est en train de se positionner comme un instrument de ciblage des potentiels bénéficiaires des programmes de filets sociaux avec plus de 500.000 ménages soit 30% de la population », conclut Aminata Sow.



Cette rencontre a vu la participation de l’Union des associations d’élus locaux, de la présidente du Haut conseil du dialogue social, de la Dgppe du ministère de l’Économie, du Plan et de la coopération et tant d’autres qui ont participé en webinaire...