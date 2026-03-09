Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir

Recherché par la justice sénégalaise pour meurtre et recel, le ressortissant sénégalais Moussa Loum a été interpellé au Maroc, rapporte le journal l'Observateur. Selon les autorités marocaines, l’homme, âgé de 41 ans, a été arrêté dans la zone rurale d’Aït Amira, près de la ville d’Agadir.



Le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré par la justice sénégalaise pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire et de recel. Il était également visé par une notice rouge diffusée par le Bureau central national d’Interpol.



D’après les informations relayées par l'Obs, les policiers sénégalais ont été informés de son arrestation et les procédures nécessaires sont en cours en vue de son extradition vers le Sénégal.

