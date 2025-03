Proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie : La société civile invite les députés à surseoir à cette décision et privilégie un cadre de concertation

Dans un communiqué de presse paru ce 26 mars 2025, la société civile sénégalaise a donné sa position par rapport à la proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie. Dans cette note adressée aux autorités étatiques, la société civile fait constater « l’existence d’un climat tendu autour de la question de l’abrogation ou de l’interprétation de la loi d’amnistie ou de son éventuelle abrogation. » Dès lors, l’inclusion des différents acteurs sociaux dont les députés de la 15 ème législature, la société civile, des autorités judiciaires et religieuses s’impose pour apaiser la tension.

Ainsi, « la société civile invite l’Assemblée nationale à surseoir à l’examen de la proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie et à favoriser un cadre de concertation autour de la question de l’abrogation ou de l’interprétation de la loi d’amnistie. »

Par ailleurs, « la société civile invite les acteurs politiques et les médias à faire preuve de responsabilité dans toute prise de position publique, conformément aux textes en vigueur et dans le strict respect des droits et libertés fondamentales des citoyens. »

Aussi, « la société civile reste déterminée à initier toutes actions garantissant la paix sociale et suit avec attention le déroulement du processus législatif autour de la question du maintien, de l’abrogation ou de l’interprétation de la loi d’amnistie ».

Dans tous les cas, « la société civile reste soucieuse de voir sanctionner tous les faits de nature criminelle ou correctionnelle couverts par la loi d’amnistie n2024-09, sans aucune distinction et quels qu’en soient les auteurs, dans le respect des conventions et accords internationaux signés et ratifiés par l’État du Sénégal. »