Propos de Ismaïla Madior Fall sur la candidature de Karim Wade : Decroix et Cie condamnent

La Conférence des Leaders du FPDR a pris connaissance avec effarement des propos particulièrement irresponsables de M. Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, au sujet d’une prétendue « invalidité » de la candidature de M. Karim Wade, investi par le PDS, membre du FPDR, pour la présidentielle de février 2019.



Comme s’il fallait encore administrer la preuve de la domestication de pans essentiels de la Justice sénégalaise par le pouvoir de Macky Sall, M. Fall s’est livré, à la télévision, à une interprétation aussi personnelle que manifestement erronée des dispositions du Code électoral, en indiquant clairement que, le moment venu, le Conseil constitutionnel ne ferait que valider cette interprétation.



Le FPDR comprend que le ministre ne fait que porter le discours politicien de Macky Sall et de l’APR qui ne peuvent plus camoufler la panique qui s’est emparé d’eux devant la détermination évidente des Sénégalais à mettre fin à leur gestion incompétente et corrompue.



Cela n’étonne guère de la part d’un homme de droit qui se glorifie d’être non pas un défenseur zélé des principes républicains mais un « tailleur de haute couture constitutionnelle » au service d’un prince désormais nu et éclaboussé de scandales à milliards.



Réaffirmant le droit inaliénable des Sénégalais à choisir librement leur président en 2019, le FPDR invite le pouvoir en place à revenir à la raison et à se plier aux règles d’une compétition démocratique saine et pacifique.



Fait à Dakar le 11 juin 2018



La Conférence des Leaders