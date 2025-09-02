Promulgation du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale : Les censures du Conseil constitutionnel bien prises en compte


Promulgation du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale : Les censures du Conseil constitutionnel bien prises en compte

La promulgation du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale suscite de vifs débats. Un des experts, l'ancien député Alioune Souaré, a d’ailleurs affirmé dans les colonnes des Echos ce lundi que, sur toutes les censures du Conseil constitutionnel, une seule figurait dans le texte promulgué le 27 août 2025 : celle concernant la convocation de magistrats en service devant une commission d’enquête parlementaire.

Selon une source proche du dossier, l’analyse de l’expert parlementaire serait erronée. D’après cette source, la promulgation a bel et bien tenu compte de l’ensemble des censures du Conseil constitutionnel. Il est crucial de distinguer les dispositions déclarées contraires à la loi et retirées du texte, comme l’alinéa 2 de l’article 56, et celles qui ont été jugées non contraires mais assorties d’une réserve d’interprétation, comme l’alinéa 5 du même article.

Clarification des articles censurés

L’alinéa 2 de l’article 56, qui a été retiré du texte promulgué, stipulait que : « Les personnes convoquées pour audition devant une commission d’enquête ont l’obligation de déférer à celle-ci, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal. Le Président de l’Assemblée nationale peut requérir la Force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire (...) ». Cette disposition a été jugée contraire à la loi et a donc été supprimée.

Le cas de l'alinéa 5

Le texte promulgué a en revanche conservé l'alinéa 5 de l’article 56, qui prévoit que : « Lorsque la commission d’enquête souhaite entendre des magistrats en service, elle sollicite l’autorisation du ministre de la Justice ». Cette disposition n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel, mais elle comporte des réserves d’interprétation précises que le juge constitutionnel a validées, tout en l'intégrant dans le corpus final du texte.
Autres articles
Mardi 2 Septembre 2025



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nécrologie : Décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly

Nécrologie : Décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly - 01/09/2025

Tivaouane: déficit hérité des banques publiques:

Tivaouane: déficit hérité des banques publiques: " la SNR n'est pas comptable de ces déficits là[...] il y a une politique d'apurement du passif"( Me Babacar Ndiaye, DG) - 01/09/2025

Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane

Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane - 01/09/2025

Forum Africain sur les systèmes alimentaires : Diomaye Faye plaide pour une agriculture moderne, mécanisée et attractive pour les jeunes

Forum Africain sur les systèmes alimentaires : Diomaye Faye plaide pour une agriculture moderne, mécanisée et attractive pour les jeunes - 01/09/2025

Taxes fiscales : Booking.com soumis à une TVA de 18 % sur les commissions au Sénégal

Taxes fiscales : Booking.com soumis à une TVA de 18 % sur les commissions au Sénégal - 01/09/2025

Linguère -Drame à Samaly : un berger tué à coups de machette par son voisin

Linguère -Drame à Samaly : un berger tué à coups de machette par son voisin - 01/09/2025

Inondations à Thiès : L'international sénégalais Pape Matar Sarr apporte son appui aux sinistrés et lance un appel aux bonnes volontés

Inondations à Thiès : L'international sénégalais Pape Matar Sarr apporte son appui aux sinistrés et lance un appel aux bonnes volontés - 01/09/2025

Xi Jinping appelle les États membres de l'OCS à poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant

Xi Jinping appelle les États membres de l'OCS à poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant - 01/09/2025

Pikine-Est : quand l’argent de la drogue est blanchi en moutons et poules — un trafic hors du commun démantelé

Pikine-Est : quand l’argent de la drogue est blanchi en moutons et poules — un trafic hors du commun démantelé - 01/09/2025

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani 2025 : les fidèles nettoient la cité religieuse et mettent en garde contre les comportements inappropriés

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani 2025 : les fidèles nettoient la cité religieuse et mettent en garde contre les comportements inappropriés - 01/09/2025

Programme MATP de Special Olympics : Les athlètes avec des handicaps sévères et lourds bénéficient de consultations médicales gratuites

Programme MATP de Special Olympics : Les athlètes avec des handicaps sévères et lourds bénéficient de consultations médicales gratuites - 01/09/2025

Hajj 2025 : Air Sénégal dresse son bilan et prépare déjà l’édition 2026

Hajj 2025 : Air Sénégal dresse son bilan et prépare déjà l’édition 2026 - 31/08/2025

Gamou 2025 / Le chef du service régional du commerce de Thiès rassure :

Gamou 2025 / Le chef du service régional du commerce de Thiès rassure : "le marché est très bien approvisionné[...] Les prix ont connu une tendance baissière"(Khadim Ndiaye) - 31/08/2025

Écologie et solidarité : des jeunes volontaires accompagnent la transition verte en Casamance

Écologie et solidarité : des jeunes volontaires accompagnent la transition verte en Casamance - 31/08/2025

Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane

Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane - 31/08/2025

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne - 31/08/2025

« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY)

« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY) - 31/08/2025

Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko

Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko - 31/08/2025

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles - 31/08/2025

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing - 31/08/2025

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs - 31/08/2025

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique - 31/08/2025

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel - 31/08/2025

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement - 31/08/2025

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC - 30/08/2025

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! » - 30/08/2025

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur… - 30/08/2025

Rapport IATA sur la

Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande... - 30/08/2025

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime :

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!" - 30/08/2025

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause !

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause ! - 30/08/2025

RSS Syndication