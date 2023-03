Projet régional d’accès à l’électricité : le Sénégal fixe le démarrage du projet au mois de juin 2023

Démarré le lundi 6 mars, la revue du projet Best relatif à l’accès à l’électricité dans la sous-région, s’est tenue en présence des représentants de la Banque Mondiale, de la CEDEAO et des autorités sénégalaises en charge des finances et de l’électricité.



Après 4 journée de réunion sur l’applicabilité de ce projet capital, la cérémonie de clôture s'est tenue ce jeudi.



Au sortir, l’optimisme était au rendez-vous chez les partis prenantes. Ceci a été bien exprimé par Bayaornibé Dabiré, le directeur de l’énergie et des mines de la commission de la CEDEAO.





« Pour moi le projet Best avance très bien, et même si c’est une phase de démarrage, le décollage rime avec certaines turbulences mais tous les indicateurs sont au vert et nous progressons vraiment normalement », a-t-il confié.





Selon ses propos, la passation prendra effet entre ce mois de mars et le mois d’avril, ensuite la signature des marchés au mois de mai et enfin l’entame des travaux s’ensuivra.



Pour qui concerne le Sénégal qui est financé à hauteur de 126 millions de francs CFA, il est prévu l’électrification de 1.000 localités dans la zone sud principalement à Ziguinchor, Tambacounda, Kolda et au niveau du centre à Kaolack. En dehors de l’électrification il y a environ plus de 90.000 ménages qui vont être raccordés par le projet.



Pape Tony Gaye, le Secrétaire général de Senelec de préciser que des études d’impact environnemental et social sont en cours et au terme desquelles ils détermineront les personnes affectées par le projet.



« Une nouvelle équipe est mise en place et toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement de ce projet et ce dans les meilleurs délais. L’objectif c’est de commencer au plus tard au mois de juin 2023, on est engagé et prêt à le faire... »