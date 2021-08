Projet du TER : un rapport dresse une situation dramatique de la violation des droits des impactés.

Dans son rapport publié aujourd’hui sous l’intitulé « se retrouver subitement sans toit, sans terre, sans travail- Train express régional- La BAD et l’AFD au cœur du scandale ! », l’ONG Lumière Synergie Développement (LSD) dresse une situation drastique de violation des droits des impactés.



« Ce rapport est le fruit d'enquêtes sur le processus d’indemnisation des personnes impactées par le projet du TER, qui a révélé des traitements souvent inhumains des populations en situation de vulnérabilité. C’est un rapport qui indexe l’APIX, qui a conduit le processus de libération de l’emprise de façon désastreuse, mais également la banque africaine de développement (BAD) et l’agence française de développement (AFD), les principaux bailleurs de ce projet qui ont raté l’occasion de faire respecter leurs propres politiques de sauvegardes sociales et environnementales qui pourtant, recommandent l’indemnisation juste et préalable des impactés avant la mise en œuvre des projets », a souligné Ali Sagne, le président de Lumière Synergie Développement.



Dans ledit rapport, à travers les recherches effectuées sur le terrain, Ali Sagne révèle une violation dramatique des droits des impactés. « Nous avons visité les travaux du TER et nous nous sommes rendus compte de façon directe que les politiques d’encadrement sociale de la banque n’ont pas été respectées. Sur le principe de la réinstallation, l’installation est une question de droits humains très fondamentale. Quand tu fais bouger quelqu’un pour un projet de développement, le principe c’est de le remettre dans une situation égale ou meilleure et veiller à ce que l’indemnisation et la réparation soient faites de façon préalable, simultanée et juste. Et c’est aux impactés de dire s’ils veulent être indemnisés financièrement ou autre. Mais malheureusement dans ce projet, l’APIX a choisi l’indemnisation financière, ce qui est le pire des cas », a renseigné Ali Sagne lors de la cérémonie de publication du rapport…