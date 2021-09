Projet du Mémorial-Musée Le Joola : Les familles des victimes demandent leur implication dans l’élaboration du contenu.

En conférence de presse ce matin, le comité d’initiative pour l’érection du mémorial- musée le Joola a invité le gouvernement sénégalais à impliquer les familles des victimes dans l’élaboration du contenu de ce projet.



« Concernant le projet du mémorial, le comité d’initiative a proposé au gouvernement un modèle de mémorial composé d’un édifice polyvalent comprenant un musée de souvenir et un centre de recherche sur la sécurité humaine, la prévention des risques et des catastrophes. La construction du mémorial est en cours à Ziguinchor et nous attendons sa réplique à la Corniche Ouest de Dakar comme promis par le président de la République au lendemain du naufrage. Nous pensons que les familles des victimes doivent être impliquées dans l’élaboration du contenu du projet mémorial », a précisé Chamsdine Aïdara, un des membres du comité d’initiative.



Le comité d’initiative pour l’érection du mémorial-musée le Joola rappelle également que pour cette année, l’anniversaire du naufrage du Joola sera commémoré dans le respect strict des mesures barrières avec la pandémie covid-19. Et le thème retenu pour cette année, « Naufrage du Joola et gestion de la pandémie : l’irresponsabilité se poursuit ».



Une manière pour le comité de lancer un message fort aux populations pour une meilleure prise de conscience et de responsabilité individuelle et collective pour mieux vivre ensemble. Une alerte aussi pour l’État d’assurer de meilleures conditions de vie et de sécurité des populations…