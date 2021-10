Projet de modernisation de Médina Baye : Le message du Khalife au président Macky Sall.

Par la voix de son porte-parole Cheikh Mahi Cissé, la famille de Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass, Médina Baye compte bien sur le suivi des projets déjà entamés dans la cité religieuse.



Au cours de la cérémonie officielle, le Khalife Cheikh Mahi Ibrahim Niass a demandé au ministre de l’intérieur de transmettre le message au chef de l’État qui n’est, au demeurant, pas insensible aux préoccupations des populations de Médina.



Le ministre de l’eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui était également présent à la cérémonie, est tout aussi interpellé parce que les secteurs qu’il dirige sont parmi les principaux fléaux de la ville de Kaolack.



Pour sa part, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique promet de transmettre le message au chef de l’État qui a déjà entamé certaines résolutions dans les domaines aéroportuaire et éducatif.