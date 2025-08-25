Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS)

L’assemblée nationale a tenu sa première session extraordinaire 2025 juillet en ouvrant les débats avec une plénière sur deux projets de loi. Notamment 12/2025 portant création de l’office nationale de lutte contre la corruption (OFNAC). Les réactions après l’ouverture de la séance par le président de l’assemblée nationale ont débuté. Thierno Alassane Sall qui prend la parole, déplore cette tenue de session extraordinaire en estimant « qu’il n’y pas d’urgence à la tenir au moment où les populations souffrent sous les eaux de pluie ». En outre, « la lutte contre la corruption commence d’abord par faire la lumière sur cette affaire ASER-AEE POWER EPC », a déclaré Thierno Alassane Sall .