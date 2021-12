Projet de loi contre l’homosexualité : « On a reçu toutes sortes de menaces possible…les députés qui sont contre qu’on les dégage de l’assemblée » (Mamadou Lamine Diallo)

Le leader de Tekki, Mamadou Lamine Diallo, dans une vidéo publiée à quelques heures de la nouvelle année 2022 est revenu sur le projet de loi criminalisant l’homosexualité pour lequel il a apporté des précisions.



Le Sénégal a sa culture, a-t-il rappelé, ce qui constitue son capital social. Aussi précisera-t-il, les religieux ont fait leur travail et les députés se sont portés volontaires pour déposer ce projet de proposition de loi. Cependant dira-t-il, c’est au Président de l’Assemblée Nationale de trancher en convoquant le bureau de l’assemblée nationale. Le député de faire savoir qu’ils ont reçu plusieurs menaces, mais « c’est une demande populaire, rien ne nous déviera », a-t-il promis.

Sur les élections locales il est revenu sur l’opportunité de voter pour les listes de Wallu pour dégager les maires prédateurs fonciers au lendemain du 23 Janvier prochain. Pour les élections législatives, il a aussi demandé que les députés qui sont contre la criminalisation de l’homosexualité soient virés de l’Assemblée. Et ceux qui se battent pour une transparence dans la gestion des ressources naturelles et se battent pour faire passer le projet de loi évoqué plus haut soient maintenus...