Projet de cinstruction de 100.000 logements: Près de 50.000 demandeurs déjà inscrits sur la plateforme.

Lancées depuis le vendredi 20 décembre, les inscriptions ont été masives sur la plateforme mise à la disposition des populations par le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l’hygiène publique. Selon le Directeur de la construction et de l'habitat, M. Ousmane Wade, "Nous avons reçu près de 50.000 demandes depuis le lancement de la plateforme du projet des 100.000 logements."

En effet, seulement trois jours après son lancement, 46.034 Sénégalais se sont manifestés et parmi eux, 39.330, soit 85'4%, sont déclarés éligibles et seuls 6704, soient 14, 6%, déclarés non éligibles.

Toujours selon lui, "Les demandes sur la plateforme ont été massives durant ces 72 h. La region de Dakar est en tête avec plus de 42.000 demandes et c'est le département de Rufisque qui est la localité la plus sollicitée. À l'étranger la France est au devant, suivie du Maroc."

Des demandes qui seront etudiées et qui vont permettre la mise sur pied de la cartographie des besoins en logement. "C'est l'ensemble de ces informations qui vont nous permettre de mieux etudier l'offre et la demande. Pour mieux structurer ce secteur et savoir quelle est réellement la nature des demandes", a-t il déclaré.

Quant aux demandes rejetées qui sont de l'ordre de 15%, le directeur de la construction et de l'habitat se veut rassurant. Selon lui, le dispositif va être renforcé, et d'ici les jours à venir, les formulaires seront disponibles dans les préfectures et directions de services et des équipes mobiles vont silloner l'ensemble du territoire. C'était lors d'une rencontre avec la presse ce 22 Décembre dans les locaux du dit ministère à Diamniadio...