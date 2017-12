Projet Énergie de l'OMVG : La délégation a rencontré ce matin le gouverneur de Kaolack

En prélude aux opérations d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations qui seront impactées par le projet énergie dans le cadre de la mise en place d'une ligne électrique qui passe par Kaolack, Kaffrine, Tamba et Kédougou, la mission d'accompagnement du projet énergie de l'OMVG pour la libération des emprises a rencontré ce lundi l'autorité administrative de la région de Kaolack.



Selon le chef de la mission, Mamadou Mansour Diagne, cette rencontre a été une occasion de préparer la venue des enquêteurs qui iront vers les populations impactées par le projet énergie de l'OMVG ( l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie). Ainsi, le travail des enquêteurs sera d'informer et de sensibiliser les populations pour la libération des emprises et la mise en place plus tard de l'indemnisation au profit des affectés qui sont approximativement au nombre de 1.500 personnes.





À terme, le projet va faciliter davantage l'accès à l'énergie par la mise en place d'une ligne d'interconnexion au Sénégal et dans les autres pays membres de l'OMVG. Il est par ailleurs piloté par l'ONG Enda-Ecopop.