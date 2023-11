Programme spécial des édifices religieux : L’architecte Mme Diouf donne les caractéristiques du sanctuaire Marial de Popenguine

Les travaux de l’ancien sanctuaire Marial pour rappel, datent de 1988 lors du centenaire du Pélérinage de Popenguine. Il a été question ensuite de faire une extension et l’archevêque l'a souhaité vu que la communauté s'agrandit. L’architecte en charge des édifices religieux de l’Etat du Sénégal, Mme Diouf, a estimé que le sanctuaire de Popenguine est un des projets du programme de l’Etat du Sénégal qui vise à moderniser les cités et édifices religieux.







D’ici un mois, la livraison de ce sanctuaire qui a vécu ses premières heures lors de la messe de cette année, devra se faire. Également, ce projet entièrement réalisé par les entreprises sénégalaises est bâti sur plus de 2 milliards de francs CFA dispose de 26.000 places pour la première tranche livrée.