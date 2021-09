Programme des 100.000 logements : « Le programme est sur les rails. Le chef de l’État nous demande d’être dans l’action et de suivre de près les chantiers. » (Victorine Ndeye, S.E MULHP)

Plus de deux ans après la création de la plateforme d’inscription au programme des 100 000 logements , une autre chargée du suivi a été mise en place pour faciliter le traitement des dossiers et la sélection de ceux qui vont bénéficier de ce programme.



Selon Victorine Ndeye, la Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargée du Logement, c’est un grand pas vers la matérialisation de ce grand projet du Chef de l’État Macky Sall.



« On peut dire que le programme est sur les rails. Le chef de l’État nous demande d’être dans l’action et de suivre de près les chantiers, de livrer aux sénégalais le meilleur… L’accès au logement est une demande très forte et nous ferons tout pour répondre aux attentes des populations et du président de la République. Nous avons démarré avec 200 logements mais de 0 à 200, c’est un grand pas. Il s’agira d’accélérer la cadence. Vous avez l’assurance à travers les différents DG qui se sont prononcés aujourd’hui… », a-t-elle annoncé lors de cette visite de chantier qui s’est tenue ce 7 septembre à Bambilor en présence du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Sow.