Programme de plus d’un milliard - La direction de l’Emploi lance le projet de création d’emplois à travers des initiatives communautaires des femmes entrepreneurs

Le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, à travers sa direction de l’Emploi vient de procéder au lancement du projet de création d’emplois à travers des initiatives communautaires des femmes entrepreneurs. C’est un projet de 1 ,368 milliard de francs cfa. Selon le ministre Pape Malick Ndour, il s'agit de financer les activités communautaires des femmes jusque-là opérées de manière bénévole. Il faut faire en sorte qu’elles soient en mesure de créer des emplois effectifs et de justifier des lignes de financements conséquentes. Les secteurs ciblés sont l’éducation, l’enseignement, la gestion des infrastructures publiques, l’environnement, le sport, la santé … Pape Malick d’expliquer que l’initiative est laissée aux femmes qui proposeront les activités à financer non sans signaler que le programme, piloté par la direction de l’Emploi, n’appartient pas à une frange politique quelconque mais à toutes les Sénégalaises. Il suffit de justifier de son éligibilité. Pape Modou Fall précise que 50 conventions seront signées. Un projet hautement salué par les femmes présentes à la cérémonie de lancement.