Programme Zéro Déchet - Pour la mobilisation du corps du génie militaire combinée à celle des détenus

Dakar le 21 Janvier2020

Blaise Ndiaye

‎ A.P.R. Médina

L'objectif zéro déchet initié par son Excellence Monsieur le Président de la République sanctionne l'échec des politiques de gestion de notre cadre de vie héritées des régimes précédents et nécessite des mesures hardies, malgré les opérations de « Set Setal » organisées dans les communes sous l'égide des maires qui sont le symbole de cet échec.La mobilisation du corps du génie militaire combinée à celle des détenus condamnés à des peines de prison variant de 03 ans à 1mois (ou plus...) devrait être le fer de lance des opérations de nettoiement initiées par son Excellence monsieur le Président de la République.Cela participera à désengorger les prisons et permettrait enfin de mettre en œuvre ‎au Sénégal‎ la pratique de travaux d'utilité communautaire contre des remises de peine.Cette main d'œuvre pourrai aussi être le vivier de recrutement des futurs agents de la brigade d'hygiène pour le suivi et l'entretien au quotidien de notre environnement.Cette opération conjuguée avec le travail de l'UCG et l'appui bénévole des citoyens serait le reflet d'une mobilisation unitaire des Sénégalaises et des Sénégalais pour la réussite de cette initiative majeure de son Excellence monsieur Macky Sall Président de la République du Sénégal.Ce schéma se justifie dans la nouvelle vision du plan Sénégal émergent qui privilégie la formation du capital humain, la lutte contre la pauvreté, la préservation de l'environnement, l'égalité des genres et l'équité entre les générations.Après les exclus intégrés dans le tissu social grâce aux bourses familiales, la C.M.U, la réduction du déséquilibre du territoire (PUMA PUDC PROMOVILLE,) d'avec nos capitales traditionnels et Les retraités, qui ont bâti le Sénégal ces dernières décennies qui ont enfin bénéficié d’une retraite, ‎les détenus devraient aussi bénéficié ‎du recouvrement de leur Sénégalité dans le cadre de l'inclusion sociale qui caractérise la politique humaniste du Président Macky Sall.En effet, un pays indépendant au-delà du drapeau et de l'hymne national est un pays unifié au plan territorial sociologique et au niveau de l'accès aux services publics mais nécessite aussi une citoyenneté qui s'impose à nous tous.Il s'agit là des principes fondateurs du jeune ‎Sénégal indépendant.Chaque sénégalais devrait se sentir concerné par la réussite de cette grande offensive contre l'insalubrité pour notre bien-être et pour notre Droit à un Environnement Sain tel que définit par l'article 25_2 de notre constitution qui consacre à ‎chacun le droit à un environnement sain.Certes la défense, la préservation et l'amélioration de l'environnement incombent aux pouvoirs publics , mais les Devoirs du citoyen régit par l'Article 25_3 s'impose à chaque Sénégalais dès lors que Tout citoyen à le devoir de respecter et de faire respecter le bien public mais aussi de s'abstenir de tous actes de nature à compromettre l'ordre, la sécurité, la Salubrité la tranquillité publics et de préserver l'environnement du Pays.Nous Mobiliser pour le ZÉRO DÉCHET c'est œuvrer pour le Développement Durable au profit des Générations Présentes et du Futures.Vive le SÉNÉGAL