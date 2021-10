Programme Xëyu Ndaw Yi : Le ministère de l’environnement enrôle 1.270 jeunes dans la région de Dakar et fait signer plus de 6.500 contrats dans les 46 départements.

Avec son quota de 10.000 emplois dans le programme Xeyu Ndaw Gni, le ministère de l’environnement et du développement durable a procédé ce matin au lancement des activités des jeunes recrutés dans la région de Dakar.



Au total, c’est 1.270 jeunes âgés entre 18 et 40 ans venant des départements de Dakar, Keur Massar, Rufisque, et Guédiawaye qui ont été recrutés dans la capitale.



Dans le quota revenant à la région de Dakar et qui était globalement de 1.665 jeunes, le ministre Abdou Karim Sall qui présidait le lancement, a informé que seuls 386 jeunes attendent la signature de leur contrat.



Il faut noter également que ces jeunes déjà opérationnels, ont signé leur contrat dans les différents secteurs du ministère, notamment dans celui de la reforestation et de la grande muraille verte, la direction des eaux, forêts, chasses et de la conservation des sols, la direction de l’environnement et des établissements classés etc...



Dans son message adressé aux jeunes, le ministre de l’environnement et du développement durable invite à plus de rigueur et d’engagement dans le travail les liant aux différents secteurs du ministère.



Par ailleurs, Abdou Karim Sall a rappelé l’importance de travailler pour faire de la politique environnementale du chef de l’État, une réalité.



Ainsi, le PSE/ Vert, qui est le programme majeur du gouvernement dans le domaine de l’environnement, doit inspirer ces jeunes qui désormais peuvent se considérer comme des acteurs incontournables de l’environnement.



Des déplacements dans les autres régions sont d'ores et déjà prévus par le ministère pour faire le même travail mené à Dakar, afin que le programme Xëyu Ndaw Yi puisse être une réalité nationale...