Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive

Le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu publique la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle, un processus crucial pour l'avenir politique du pays. Sur les 60 dossiers initialement déposés, seuls cinq candidatures ont été validées, marquant un écrémage significatif .





Parmi les candidats dont la candidature a été validée figurent trois hommes et deux femmes, témoignant d'une relative diversité de genres. Les candidats de sexe masculin sont :

* Monsieur Jean Louis Billion

* Monsieur Ahoua Don Mello

* Monsieur Alassane Ouattara

Du côté des femmes, deux candidatures ont été jugées recevables :

* Madame Henriette Lagou

* Madame Ehivet Simone épouse Gbagbo

Cette liste finale, qui suscite déjà de vifs débats dans l'opinion publique.



L'élection, attendue dans un contexte politique tendu, est un enjeu majeur pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Les regards sont désormais tournés vers les prochains jours, qui s'annoncent riches en rebondissements politiques.