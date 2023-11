ProAct : Un Bouclier Contre la Faim en Afrique de l’Ouest et au Sahel

L'Afrique de l'Ouest et le Sahel font face à une crise alimentaire et nutritionnelle récurrente, voire persistante, qui affecte un nombre croissant de personnes. Pour répondre à cet enjeu crucial, les États de la région ont uni leurs forces avec des partenaires techniques et financiers pour renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des crises.

Dans cette quête, le Programme de Renforcement des Systèmes d’Alerte Précoce (ProAct) émerge comme un pilier essentiel.

Mis en œuvre par un consortium d'organisations humanitaires de renom, Action Contre la Faim (ACF), Oxfam et Save the Children, ProAct est le fruit d'un financement substantiel de l'Union Européenne. Il s'étend sur un territoire vaste, couvrant onze pays essentiels : Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie, Nigeria, Côte d’Ivoire, Gambie, Liberia et Sierra Leone.



Sauver des vies à travers la prévention.

Le cœur de ProAct bat au rythme des Systèmes d'Alerte Précoce (SAP). Ces mécanismes cruciaux collectent, suivent et analysent des données vitales, de la pluviométrie aux prix des denrées alimentaires, en passant par la production agricole et pastorale. Ces informations, essentielles pour des décisions éclairées, sont mises à la disposition des autorités compétentes.

ProAct s'engage dans des actions ciblées pour atteindre ses objectifs. Il forme les acteurs clés de l'agriculture et de l'élevage à la collecte et à l'analyse des données alimentaires. Il les motive à être proactifs en signalant les risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. De plus, il sensibilise les décideurs et les responsables nationaux sur l'importance capitale d'un Système d'Alerte Précoce solide et les encourage à le soutenir financièrement.



Un avenir plus sûr et plus éclairé

ProAct vise à obtenir quatre résultats majeurs. Tout d'abord, il vise à doter les États d'un Système d'Alerte Précoce renforcé et d'informations fiables pour la prise de décisions stratégiques. Ensuite, il encourage l'adoption de nouvelles approches économiquement efficaces pour évaluer les variations des prix sur le marché et la situation économique des ménages. Il incite également les États et leurs structures locales à augmenter leurs subventions pour le fonctionnement pérenne des SAP. Enfin, ProAct favorise l'implication active de la société civile, des universités et des grandes écoles dans le processus de collecte et d'analyse des données.