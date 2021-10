Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique/Moyen-Orient 2021 : 3 start-up primées, dont l'une va représenter le Sénégal à l’international.

Lancée depuis mars 2021, la 11ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique/Moyen-Orient (POESAM 2021) a révélé les 3 lauréats, suite à la délibération du Jury local. La cérémonie de remise des prix s'est tenue ce mardi 12 octobre dans les locaux de la Sonatel.



Ce concours initié par le Groupe Orange, entre dans le cadre de la stratégie d’innovation de sa politique RSE à travers la promotion de l’innovation sociale grâce aux Tics.



Un concours d’envergure internationale, section nationale, qui tend la perche aux jeunes entrepreneurs, détenteurs de projets innovants et aux start-up afin de les aider à mieux se développer.



Ainsi, de ces 3 start-up primés, une seule est nominée pour représenter le Sénégal à l’échelle internationale.



Un moyen pour la Sonatel de contribuer au développement social et économique du pays, avec des accompagnements financiers et techniques, mais aussi un dispositif d’incubation qui va leur permettre pendant 6 mois de bénéficier d’une expertise interne et externe pour développer leur projet.