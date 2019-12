Prise en charge des talibés et des démunis : Les projets de la Haute Autorité du Waqf attirent le Qatar.

La recherche de partenariat et de financement pour les projets de Waqf publics commence à porter ses fruits. Une délégation de la Haute autorité du Waqf (Haw), conduite par son Directeur général, Mme Oulimata Diop, a effectué une mission au Qatar dans la période du 27 novembre au 05 décembre 2019. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme de visites de familiarisation dans des pays ayant une expérience éprouvée en matière de Waqf ainsi que la recherche de partenariat et de financement pour les projets de waqf publics.



La mission a rencontré deux structures étatiques, à savoir le ministère des Waqf et des Affaires Islamiques et la Direction générale des Waqf ainsi que trois structures privées que sont le Croissant rouge Qatar, Qatar islamic Bank et l’Organisation Qatar Charity. Toutes ces structures ont manifesté leur volonté d'appuyer le Sénégal dans le développement du Waqf en mettant à disposition leur expérience et en prenant en charge le financement de certains projets sociaux de la Haute autorité du Waqf en faveur des populations vulnérables.