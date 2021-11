Prise en charge des frais DMC : « J’en appelle à une mobilisation du système bancaire pour accompagner ce dispositif généreux » (Mamadou B. Sy, APBEF-S)

L’État du Sénégal s’est engagé à travers la signature d’une convention-cadre, à bonifier le logement dans sa généralité mais particulièrement des fonctionnaires qui éprouvent parfois des difficultés de prise en charge et d'accompagnement dans les frais de logement qui sont défalqués par les banques.



Mamadou Bocar Sy, président de l’association des banques et établissements financiers du Sénégal qui a signé au nom des banques partenaires, les invite à s’aligner aux conditions de cette convention car considérant que l’État du Sénégal va bien s’engager à bonifier cet acte symbolique et social.