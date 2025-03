Prise en charge des brûlures graves : La Fondation Senelec dotera l'Hôpital Principal de Dakar d'un Centre des Grands Brûlés de 15 milliards FCFA

La prise en charge des brûlures graves représente un enjeu majeur de santé publique au Sénégal, où près de 25 000 cas sont enregistrés chaque année, dont 10 000 nécessitant une hospitalisation spécialisée. Pour répondre à ce défi, la Fondation Senelec a présenté, ce mardi 25 mars 2025, un projet ambitieux : la construction d'un Centre des Grands Brûlés à l'Hôpital Principal de Dakar. Doté de 40 lits, ce centre moderne vise à réduire significativement le taux de mortalité hospitalière, actuellement estimé entre 27% et 45% selon les structures.



Un projet stratégique pour une meilleure prise en charge



Lors de la cérémonie de lancement, co-présidée par les ministres de l'Énergie, des Forces armées et de la Santé, l'urgence de cette infrastructure a été soulignée. Le Médecin Colonel Mouhamadou Mansour Fall, chef du service des brûlés à l'Hôpital Principal, a rappelé les limites actuelles : "Avec seulement 3 lits dédiés, nous avons atteint un plafond. Ce nouveau centre, équipé de 20 lits de réanimation et 20 lits de chirurgie plastique, changera la donne."



À terme, l'objectif est de faire baisser le taux de mortalité en dessous de 5%, un niveau comparable à celui des pays du Maghreb. Le centre intégrera également un service de rééducation précoce, essentiel pour la récupération des patients.



15 milliards FCFA pour mettre fin aux évacuations coûteuses



Porté par la Fondation Senelec, en partenariat avec les ministères des Forces armées et de la Santé, ce projet permettra au Sénégal de réduire les évacuations sanitaires vers l'Europe ou le Maghreb, dont le coût s'élève à plus de 50 000 euros (pour un vol médical) et 3 000 euros par jour d'hospitalisation.



Bassirou Sylla, administrateur de la Fondation Senelec, a précisé le financement : "Ce centre nécessitera un investissement de 15 milliards FCFA, dont 7 milliards sont déjà mobilisés. Les travaux, qui débuteront en mai 2025, s'étaleront sur 18 à 24 mois."



Une référence régionale en Afrique de l'Ouest



Au-delà du Sénégal, ce centre positionnera le pays comme un pôle d'excellence en matière de prise en charge des brûlures en Afrique de l'Ouest, offrant des soins de pointe et soulageant les familles confrontées à cette épreuve.



Alain Bonang