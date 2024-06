Primature: Le vieux Abdoulaye Dione de Ndengler reçu en audience par Sonko

Le PM Ousmane SONKO a reçu ce vendredi 14 juin 2024 une délégation de Ndenglér accompagnée par le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama et le héros et chef de village, Abdoulaye Galgor Dione. Une solution définitive est en vue très prochainement. Rappelons que l'affaire des terres de Ndengler a défrayé la chronique en 2020 au Sénégal. Elle avait opposé l'homme d'affaires et patron de la Sedima, Babacar Ngom aux populations dudit village, situé dans le département de Mbour.