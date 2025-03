Prière de l’Aïd à la Grande Mosquée de Kaolack : L’imam Ratib dénonce les insultes et les discours haineux et exhorte les musulmans à cultiver les bonnes actions

Kaolack a célébré ce lundi la fête de la Korité, comme la majorité des régions du Sénégal. À la Grande Mosquée, l’imam Ratib Serigne Babacar Sy Kane a dirigé la prière. Dans son sermon, il a rappelé les vertus, les bienfaits et l’importance spirituelle de cette prière de l’Aïd, encourageant les fidèles à poursuivre les efforts entrepris durant le mois béni du Ramadan, notamment la purification spirituelle, le partage avec les nécessiteux, etc.



Poursuivant son prêche, Serigne Babacar Sy Kane a mis en garde contre les comportements contraires à l’éthique et à l’éducation islamique, en particulier le manque de respect envers les parents et autrui.



L’imam a également dénoncé le mensonge, les insultes, les discours haineux, la fornication, les paroles obscènes et les commentaires inutiles. « J’appelle à l’unité nationale et à la paix sociale. J’encourage chacun à œuvrer pour le bien-être de son prochain », a-t-il déclaré.



Pour conclure, Serigne Babacar Sy Kane a rappelé aux fidèles l’importance de respecter les principes fondamentaux de l’islam, notamment la foi, la prière, la solidarité et la justice, tout en formulant des invocations pour les différents khalifes généraux du pays.



Notons que le gouvernement était représenté par le gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, accompagné des chefs des services régionaux.



Fallou Gallass Sylla