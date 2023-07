Présumés matches truqués : Des suspicions planent sur certaines rencontres de la 26ème journée de Ligue 2, la Ligue Pro en alerte…

La rumeur n’est pas encore retombée. Il faut dire que ce week-end la moyenne de buts a été nettement revue à la hausse à l’issue des sept rencontres qui se sont disputées entre le samedi et le dimanche (25 buts en 7 rencontres.) Jusque-là rien d’alarmant. Sauf que sur trois matches précis, 17 réalisations ont été enregistrées (Ajel 5-1 Thiès FC, US Ouakam 6-1 Walydaan et Port 1-3 Jamono Fatick.) Quelques 48 heures après lesdites rencontres de Ligue 2 et ces scores fleuves qui ont inondé la deuxième division, des rumeurs de matches « truqués » reviennent de manière insistante sur la place publique, mettant en cause plusieurs clubs en concurrence directe dans la lutte pour le titre de Ligue 2 et surtout la montée en Ligue 1…



Suffisant pour poser le débat et interpeller le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), Djibril Wade qui, contacté par Dakaractu, a d’emblée fait savoir qu’il serait imprudent de se lancer dans des élucubrations sans fondements. Pour un sujet aussi sérieux et des faits aussi graves, il est plus sage de procéder de manière responsable, précise-t-il. « Ce que je puis vous assurer, c’est qu’il y avait des commissaires de match et des superviseurs de match. Nous avons pris toutes les dispositions… Dans 48h au plus tard ce mercredi, nous allons recevoir les rapports de match et on verra », a fait savoir Djibril Wade qui a souligné qu’il était d’ailleurs en voyage ce week-end.



Pour en revenir au contexte dans lequel ces rencontres se sont disputées, il est bon de souligner qu’au moment d’entamer cette 26ème et dernière journée, Jamono de Fatick (1er, 43 pts) avait pris les commandes de la Ligue 2 en s’imposant (1-0) contre la vaillante équipe Ajel (3ème, 41pts) qui menait la danse auparavant. Au même moment, l'autre équipe prétendante au titre, US Ouakam (3ème, 41 pts) concédait le nul (1-1) face à Demba Diop. Autant dire que la victoire était impérative pour chacune de ses trois équipes qui pouvaient encore rêver du titre ou au moins de la montée vers l’élite. D’où les nombreuses interrogations qui sont tombées en marge de ce dernier acte jugé trop prolifique, par rapport à la moyenne habituelle de la L2 et concernant les rencontres citées. Ce tiercé gagnant avec une ribambelle de buts à la clé, laissent certains observateurs perplexes. Le jeu a-t-il été faussé ?



Il n’y a pas de quoi jeter le discrédit sur ces clubs qui sont très méritants. C’est ce qu’a fait savoir, Abdou Badara Diop, le vice-président de l’US Ouakam qui a profité des colonnes de Dakaractu pour remettre les pendules à l’heure. « On a la meilleure attaque, on a le meilleur buteur du championnat dans nos rangs, en l'occurrence Abdou Aziz Cissé. Nous avons la deuxième meilleure attaque du championnat. Statistiquement nous avons une équipe qui peut battre Walydaan 6 buts à 1 », a clairement fait savoir Mr Diop qui estime que les dirigeants du football sénégalais devraient être plus respectés pour le travail colossal qu’ils abattent. À le croire, faire allusion à des matches présumés truqués c’est fouler au pied les valeurs sportives dont le fair-play.



De son côté, la Ligue Pro qui entend éplucher attentivement les rapports de match de cette dernière et cruciale journée de Ligue 2, préfère rester sereine. Il a rappelé que pareil cas de figure s'était présenté en 2015 avec une lutte intense entre Niary Tally et le Port de Dakar… Djibril Wade qui dirige la LSFP depuis le 4 août 2021, a tenu à dire qu’il n’a pas encore été interpellé pour des faits supposés de fraude et de trucage de match.



Néanmoins, en guise de prévention, il a confié à Dakaractu qu’il serait plus judicieux d’aller vers un changement du mode de calcul en passant de la différence de buts comme c’est le cas actuellement, à une différence à l'average particulier qui prend en compte les confrontations directes des clubs. En outre, le président de la Ligue Pro a également émis l’idée de donner des subventions plus conséquentes aux clubs, selon leur classement à la fin de la saison. Une sorte de motivation pour conserver la compétitivité des clubs.