Présidentielle en Guinée Bissau / Umaro Sissoco Embalo, candidat du Madem : « Le second tour est établi »

Vingt quatre heures après le scrutin présidentiel, la guerre médiatique semble de mise entre les favoris de ces joutes électorales. Le candidat du Mouvement pour l'alternance et la démocratie a déclaré que le deuxième tour est inéluctable.



Selon les mots qu'il a confiés à Dakaractu devant le siège de son Directoire de campagne, situé à Bairo de Ajuda, « le deuxième tour est établi ».



A la question de savoir que serait sa réaction si le PAIGC se déclare vainqueur de la présidentielle dès le premier tour, Umaro Sissoco Embalo a répondu qu"ils savent que ce n'est même pas possible".



Avant cette sortie du Général Embalo, le directoire de campagne du Madem a fait un communiqué, informant l'opinion qu'aucun candidat n'a réussi à avoir 50% des suffrages valablement exprimés. Le Madem prétend être arrivé à cette conclusion après avoir recueilli les résultats de 3155 bureaux de vote.



Le Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap vert (PAIGC), formation sous la bananière de laquelle Domingos Simoes Pereira a participé à ces élections, annonce une conférence de presse ce lundi à 17 heures. Les missions d'Observation internationale seront en ce moment face à la presse pour certainement faire le point sur ce qu'elles ont constaté sur le terrain.



La commission nationale électorale prévoit de proclamer les résultats officiels provisoire ce mercredi, comme l'a affirmé la secrétaire executive adjointe à la presse sénégalaise, venue aux nouvelles, lundi matin. Felisberta Moura Vaz a reconnu que le caractère manuel du travail par les équipes décentralisées a participé dans le retard de la compilation des résultats.