Présidentielle au Cameroun: début des opérations de vote (AFP)

Les électeurs ont commencé à voter pour l'élection présidentielle au Cameroun, où Paul Biya, le plus vieux chef de l'Etat en exercice dans le monde, brigue un huitième mandat après 43 ans de règne sans partage, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Huit millions de Camerounais sont appelés à voter entre 08H00 et 18H00 (07H00 et 17H00 GMT) pour ce scrutin à un tour.

