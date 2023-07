Présidentielle 2024 : la LSDH magnifie la non participation du président Macky Sall et l’invite à garantir des élections libres, transparentes et inclusives.

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) salue à sa juste valeur la décision du Président de la République de se conformer strictement aux stipulations de la Constitution de 2001 sous le régime desquelles il a été élu et qui limitent sans dérogation aucune les Mandats successifs à 2 (deux), dans un communiqué reçu à Dakaractu.



Dans cette dynamique et dans un souci d’apaisement et de ne légitimer la résurgence d’une quelconque violence, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains appelle à la libération des detenus politiques et invite le Président de la République débiteur de la Vitalité démocratique du Pays aux termes de la Constitution, de garantir des élections Libres, Transparentes et inclusives en Fevrier 2024, a indiqué la LSDH dans le document signé par son président Alassane Seck.