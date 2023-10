Présidentielle 2024: Thierno Bocoum reconnaissant ses limites, s’abstient de mimer une candidature!

Au moment où les déclarations de candidatures se font tout azimut en perspective de la prochaine élection présidentielle, le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum préfère ne pas candidater. « Nous avons travaillé à regrouper les ressources nécessaires à une participation sérieuse à une élection présidentielle. Ces ressources ont fait défaut. Celles existantes ne seront pas à la hauteur de l’ambition déclinée » a reconnu le président de l’Alternative Generationnelle pour l’Intérêt de la République (AGIR) dans une déclaration dont Dakaractu détient la copie.







Selon l’ancien parlementaire, le PACT (Programme Alternatif pour un Changement Transformationnel) a été mis en place depuis 2018 et fait du changement de paradigme dans la conduite des affaires une condition sine qua non pour définitivement tourner la page du népotisme et de la mal gouvernance qui gangrène notre pays. Un pacte qu’il ne compte pas rompre même si, note t-il la situation dans laquelle se trouve le Sénégal.







Cependant, Thierno Bocoum rappelle avoir conçu avec son mouvement pendant des années un programme de société constamment mis à jour. En plus des valeurs, d’un programme de société solide et d’une équipe compétente, malgré tout, il a décidé de ne pas être les auteurs d’une quelconque « parodie politique en mimant une candidature ».