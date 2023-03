Présidentielle 2024 : Ndongo Ndiaye déclare sa candidature

Après avoir quitté en février dernier la présidence et l’Alliance pour la République, l’ancien conseiller spécial de Macky Sall chargé de la jeunesse et du sport compte participer à l’élection présidentielle du 2024.

« Chers compatriotes, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Je tends la main à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais, pour qu'ensemble, nous puissions construire un Sénégal nouveau, un Sénégal de paix et de prospérité : reewum Jamm ak Xewel » a déclaré Ndongo Ndiaye sur sa page Instagram.

Selon l’ancien international sénégalais, son projet peut être considéré comme un partenariat pour la paix et la prospérité parce que croyant fermement que « le développement du Sénégal ne dépend pas des efforts d'une seule personne. Il doit se matérialiser avec la contribution de plusieurs acteurs, aussi bien politiques, religieux, économiques, que culturels ». Et ces acteurs doivent partager un même idéal, celui de voir le Senegal prendre son envol » . Dans ce partenariat pour la paix et la prospérité « Jappo Nguir Jam Ak Xeweul », le président Ndongo Ndiaye président appelle les concitoyens, désireux d'un Senegal meilleur, à venir se joindre à eux pour un Sénégal de Paix et de prospérité.