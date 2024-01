Présidentielle 2024/ Mission d'observation électorale au Sénégal: L'UE déploie plus de 130 observateurs issus des 27 États membres

Selon un communiqué transmis à Dakaractu, il a été relevé que l'Union européenne a déployé une Mission d'observation électorale (MOE UE) au Sénégal pour observer l’élection présidentielle du 25 février. D'après le même communiqué, ladite mission est " dirigée par Malin Björk, députée au Parlement européen, qui se trouve dans le pays depuis lundi dernier".



Lors d'une conférence de presse à Dakar, Malin Björk, a déclaré que " Cette mission sera impartiale, indépendante et interférera pas dans le processus électoral", avant de préciser que " ces élections appartiennent au peuple sénégalais. Nous voulons contribuer, par notre évaluation objective, à un processus électoral démocratique dans lequel toutes les voix puissent être entendues, et les choix des électeurs sénégalais respectés".



" La mission écoute très attentivement tous les interlocuteurs afin de connaître leur appréciation du processus électoral, du contexte politique et juridique, ainsi que du respect des libertés fondamentales, y compris de la liberté de se porter candidat et de faire campagne librement. Nous allons écouter leurs préoccupations et leurs attentes pour une élection qui marquera l'avenir du Sénégal. Par ailleurs, la mission souhaite rencontrer tous les candidats à l’élection présidentielle, où qu’ils soient et quelle que soit leur situation actuelle", a ajouté la Cheffe observatrice.



La MOE UE est présente au Sénégal à l’invitation du Gouvernement sénégalais mais elle fonctionne en toute indépendance, a-t-on indiqué. " Une équipe cadre de 10 experts électoraux est arrivée au Sénégal à la mi-janvier. Ils ont été rejoints par un groupe de 32 observateurs de longue durée qui seront déployés vendredi prochain dans toutes les régions du pays. Quelques jours avant le scrutin, 64 observateurs de courte durée rejoindront la mission, ainsi qu'une délégation de membres du Parlement européen et une vingtaine de diplomates en poste à Dakar. Au total, la MOE UE comptera plus de 130 observateurs issus des 27 États membres de l'UE, de la Suisse, de la Norvège et du Canada. La MOE UE va effectuer une analyse approfondie et de longue durée du processus électoral, conformément à la loi sénégalaise, aux engagements internationaux et régionaux ratifiés par le Sénégal, ainsi qu’aux bonnes pratiques électorales. La MOE UE publiera ses premières conclusions dans une déclaration préliminaire qui sera présentée lors d'une conférence de presse, deux jours après le scrutin du 25 février. La mission restera dans le pays jusqu'à la fin du processus électoral, y compris dans le cas d’un éventuel second tour. Quelques semaines plus tard, la mission présentera un rapport final contenant une analyse approfondie ainsi que des recommandations dans un esprit de partenariat et de collaboration constructifs", a-t-on conclu.