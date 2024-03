Présidentielle 2024/Mermoz: "C’est avec fierté que j’ai accompli mon devoir citoyen", Anta Babacar Ngom

La présidente du mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom a délivré son message juste après son vote au centre de vote Ngalandou Diouf de Mermoz. « C’est avec fierté que j’ai accompli mon devoir citoyen. Rappelons-nous que chaque voix compte et que chaque citoyen a le pouvoir de faire la différence. Continuons à nous engager ensemble pour

construire un avenir plus juste et inclusif pour le Sénégal ! », a-t-elle indiqué après son vote.