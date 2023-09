Présidentielle 2024 : Me Sidiki Kaba réitére son soutien au candidat de Bby et invite la population de Tamba à soutenir Amadou Ba

Dans une note transmise à Dakaractu, Me Sidiki Kaba s'est prononcé sur le choix du président de la République Macky Sall relatif au candidat de Bby.



Le ministre des forces armées dit être en phase avec cette décision. "Le Président de la République Macky Sall, Président de la coalition BBY et de la Majorité Présidentielle, a choisi le Premier Ministre Amadou Ba comme notre candidat à l’élection présidentielle du 25 Février 2025. Me Sidiki Kaba, Ministre des Forces Armées réaffirme avec vigueur sa détermination à soutenir cette candidature jusqu’à la victoire éclatante au soir du 25 Février 2024", a-t-on lu dans cette note.

Ainsi, M. Kaba d'exhorter "toutes les populations de Tambacounda à soutenir sans faille le candidat Amadou Ba dont le choix résulte d’une large concertation". Et de lancer "un vibrant appel à tous les militants et sympathisants à travailler la main dans la main, dans l’unité, la solidarité et l’engagement derrière notre candidat Amadou Ba pour assurer une victoire éclatante le 25 Février 2024".

"Ensemble, avec la grande mobilisation de toutes les populations, de nos vaillantes femmes et de notre dynamique jeunesse nous vaincrons !", a-t-il conclu.