Présidentielle 2024/ Madiambal Diagne sur le " K" Karim Wade : " Est-ce que Karim Wade n'a pas un agenda de déstabilisation du Sénégal?"

Invité de l'émission point de vue à la Rts, le journaliste, président du Groupe Avenir communication, qui a répondu aux questions de notre confrère notamment le recours pour excès de pouvoir du Pds et ses amis spoliés, est revenu sur le cas Karim Wade. " Ce n'est parce que Karim Wade ou un autre, n'est pas candidat à l'élection présidentielle qu'on doit installer le chaos ici. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections auxquelles Karim Wade ou un autre ne participe pas. En 2019, Karim Wade n'avait pas été retenu pour partciper à l'élection présidentielle pour des raisons qui étaient décidées par le Conseil Constitutionnel. C'est ce même organe qui aujourd'hui décide que Karim Wade ne soit pas candidat. Pour autant Karim Wade n'avait pas cherché à installer le chaos comme il le fait cette fois".

Madiambal Diagne de s'interroger sur cette nouvelle posture. " Qu'est-ce qui le fait courir entre 2019 et maintenant? Quelles sont ses nouvelles motivations? Moi, je me pose des questions. Est-ce que Karim Wade n'a pas un agenda de déstabilisation du Sénégal? Je me pose des questions. J'aurais accepté que Karim Wade soit ici au Sénégal comme vous et moi, pour supporter les conséquences des actes que posent le PDS, mais il n'est pas ici. Si aujourd'hui, le Sénégal brûle mais on ne brûlera pas la maison de KARIM Wade. Si le Sénégal est cassé, on ne cassera pas un bien de Karim Wade. Si des balles sifflent, aucune balle ne touchera Karim Wade. Alors pourquoi, Karim Wade est-il au Qatar dans un confort et poser des actes qui peuvent aller à la déflagration dans ce pays...".

M. Diagne de poursuivre en ces termes. " Et je condanme toutes les personnes qui l'accompagnent dans ce processus là. je trouve qu'il n'est pas normal que des députés de la majorité s'associent à des actions comme cela pour destabiliser la propre institution mise en place par la majorité qui est en place...".