Présidentielle 2024/ Macky rassure: « Avec ces conclusions du dialogue, les conditions d’aller vers des élections apaisées seront réunies… »

La remise des conclusions du dialogue national a été le prétexte pour le Président Macky Sall de se prononcer sur l’enjeu majeur: la présidentielle de 2024. Le président de la République face aux différentes forces qui ont participé au dialogue national réitère : « je vous rassure sur ma volonté d’œuvrer pour la gestion des points qui concernent directement la vie des populations » fait savoir le Président Macky Sall après avoir reçu le rapport des 9 commissions du dialogue national.



Sur les élections, le président de la République se félicite d’abord de la démocratie majeure qui caractérise le Sénégal avec des scrutins qui se déroulent dans la transparence et la paix. Dans cette logique, il rassure que les élections à venir, notamment la présidentielle de 2024, sera une élection apaisée car, les signes se sont manifestés avec le consensus sur les termes de référence du dialogue national.







Le chef de l’Etat particulièrement sur les 12 points d’accords sur le dialogue politique, s’engage dans des délais raisonnables et dans le respect des principes de la séparation des pouvoirs, faire le travail nécessaire pour matérialiser ces accords.







Dans le document remis au Président Macky Sall, 270 recommandations ont été actées. La commission économique et sociale a proposé des mesures phares, la commission paix et sécurité proposé l’adoption de sécurité intérieur, la surveillance avec 20 recommandations prioritaires.







La commission des ressources naturelles : avec le respect et protection de l’environnement sur les ressources pétrolières et gazières, renforcement de l’Assemblée nationale pour la surveillance de l’environnement. Au total, elle formule 19 recommandations. La commission environnement qui a insisté sur le cadre de vie et l’urbanisation. Au total 38 recommandations. La commission modernisation de l’Etat qui insiste sur le fonctionnement de l’administration publique avec 42 recommandations.







La territorialisation des politiques publiques : 15 recommandations proposées. La culture, les arts , la jeunesse et le sport avec 30 recommandations. La commission politique avec 12 points d’accords compte toutefois des points de désaccords qu’il faudra élucider.





Les 270 recommandations sont adossées à des axes prioritaires pour le développement , la paix et la sécurité, principalement.



Il est toutefois demandé la mise sur pied d’un comité inclusif de la mise en œuvre rapide de ces recommandations.